Reforço para o Mundial, veja os números de Jorginho na estreia com a camisa do Flamengo

Na noite desta segunda-feira, o Flamengo venceu o Espérance-TUN por 2 a 0, pela primeira rodada do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida marcou a estreia de Jorginho com a camisa do Rubro-negro.

O meia começou entre os titulares e permaneceu em campo durante 74 minutos, até ser substituído para a entrada de Allan. Segundo dados do Sofascore, Jorginho teve 104 ações com a bola, teve 93% de passes certos (92/99), acertou 75% dos passes longos (3/4), venceu todos os duelos (3/3) e deu um passe decisivo.

Jorginho em Flamengo 2-0 Espérance: ? 74 mins jogados

?? 1 assistência

?? 1 passe decisivo

?? 104 ações com a bola (!)

? 92/99 passes certos (93%!)

?? 3/4 passes longos certos (75%!)

? 3/3 duelos ganhos (100%!)

? Nota Sofascore 7.5 pic.twitter.com/zc9O9DiFI5 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 17, 2025

O ítalo-brasileiro ainda deu a assistência para o segundo gol do Flamengo na partida. Jorginho recebeu de Varela e achou Luiz Araújo dentro da área. O ponta ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado, sem chances para o goleiro adversário, aos 25 minutos do segundo tempo.

Na primeira etapa, Giorgian de Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo, logo aos 16 minutos de jogo.

Com o resultado, o Flamengo assume a liderança do grupo D, com três pontos conquistados, empatado com o Chelsea-ING. O Los Angeles FC-EUA fica na 3ª colocação, enquanto o Espérance é o lanterna da chave.

O Rubro-negro volta a campo nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando enfrenta o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.