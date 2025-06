Raoni Barcelos e Rodolfo Bellato recebem suspensões médicas após UFC Atlanta

Mesmo com desfechos distintos, os brasileiros Raoni Barcelos e Rodolfo Bellato foram incluídos na lista de suspensões médicas após o UFC Atlanta, realizado no último sábado (14). Ambos receberam gancho preventivo de 30 dias, conforme informado pela Comissão Atlética e de Entretenimento da Geórgia.

Em ótima fase, Raoni se destacou mais uma vez. O peso-galo (61 kg) ampliou sua sequência positiva ao vencer o ex-campeão Cody Garbrandt por decisão unânime. Com uma atuação sólida, o carioca conquistou sua terceira vitória seguida e reafirmou seu lugar entre os principais nomes da categoria.

A situação foi diferente para Rodolfo Bellato. O meio-pesado (93 kg) enfrentava o escocês Paul Craig quando sofreu um golpe ilegal - uma pedalada enquanto ainda mantinha três apoios no chão. O impacto o deixou incapaz de continuar a disputa. Após avaliação médica e revisão da arbitragem, o confronto foi declarado 'sem resultado' (no contest).

Apesar do término antecipado, a equipe de arbitragem entendeu que o golpe aplicado por Craig foi acidental, evitando assim uma possível desqualificação. Bellato, por sua vez, entrou na lista de suspensões com um período de 30 dias para recuperação.

Outras suspensões

Além dos brasileiros, nomes como Miranda Maverick, Alonzo Menifield e Edmen Shahbazyan receberam suspensões por tempo indeterminado, dependendo da liberação médica para retorno. Maverick, por exemplo, sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior durante o confronto contra Rose Namajunas e pode ficar até um ano afastada. No total, 26 atletas foram suspensos após o evento em Atlanta, com períodos variando entre sete dias e suspensão indefinida.

