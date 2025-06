Qual time brasileiro fez melhor estreia no Mundial? Colunistas opinam

Qual o time brasileiro fez a melhor estreia no Mundial de Clubes da Fifa?

No De Primeira, os colunistas Danilo Lavieri, Paulo Vinícius Coelho e Julio Gomes divergiram sobre a questão e destacaram as estreias do Rubro-Negro e do Tricolor das Laranjeiras.

Lavieri: "Fiquei muito bem impressionado pelo Fluminense. O Fluminense foi o melhor, foi o brasileiro que teve o melhor futebol. Flamengo e Botafogo venceram, mas com adversários mais frágeis. O Fluminense realmente se impôs — o Fluminense jogou melhor que o Borussia".

PVC: "Na minha análise, a melhor estreia foi a do Flamengo porque o Flamengo foi absolutamente dominante, fez 2 a 0 e não sofreu pressão. Mas o Fluminense foi muito bem, estou de pleno acordo".

Julio: "Foi um grande jogo do Fluminense. Vou discordar do meu amigo PVC: a estreia do Fluminense foi mais impactante do que a do Flamengo. Essas estreias, esses jogos dos times brasileiros até agora, mostram bem pra gente como o fator psicológico contou demais em vários desses mundiais intercontinentais de anos passados".

O Flamengo venceu o Espérance, da Tunísia, e o Botafogo superou o Seattle Sounders, dos EUA.

Palmeiras e Fluminense empataram respectivamente contra Porto, de Portugal, e Borussia Dortmund, da Alemanha, seus adversários mais difíceis na fase de grupos.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra