Qual reforço do Santos teve o melhor desempenho no 1º semestre? Vote!

O Santos abriu os cofres no início da temporada e contratou, ao todo, 12 novos jogadores para reforçar o elenco. Com o primeiro semestre de 2025 chegando ao fim, porém, alguns jogaram mais do que outros. Certos nomes se destacaram, enquanto outros deixaram a desejar.

12 nomes chegaram ao Peixe no começo do ano: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral Léo Godoy, o volante Zé Rafael, os meias Rollheiser, Thaciano e Barreal, além dos atacantes Neymar, Tiquinho Soares, Deivid Washington, e Gabriel Veron.

Um deles, inclusive, já até deixou o clube. O lateral direito Léo Godoy, que pertencia ao Athletico-PR, recebeu uma proposta do Independiente, da Argentina. A oferta foi aceita pelo Furacão. No contrato de empréstimo, existia uma cláusula que forçava o Peixe a liberá-lo em caso de uma proposta de compra de outro clube.

O principal destaque da janela de transferências do Peixe ficou por conta do retorno de Neymar. O craque voltou ao clube que o revelou após 12 anos, mas sofreu com as lesões. O camisa 10 disputou apenas 13 jogos (incluindo o amistoso com o RB Leipzig), com três gols e três assistências.

Já o maior investimento do Santos para a aquisição de um atleta foi na contratação de Rollheiser. O argentino custou 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) aos cofres do Peixe. Até o momento, o meia soma um gol e uma assistência em 19 partidas.

Nomes como Zé Rafael, Zé Ivaldo, Barreal, Rollheiser, além, claro, de Neymar, parecem ter se firmado no time titular. Enquanto isso, jogadores como Thaciano, Deivid Washington e Gabriel Veron ainda parecem não ter se encontrado no Santos.

Para você, quem foi o reforço do Santos com o melhor desempenho na primeira parte da temporada?