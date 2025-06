PVC: a aposta de Filipe Luís para ser Flamengo contra o Chelsea

A escolha entre Pedro ou Bruno Henrique é crucial para a forma como Filipe Luís vai armar o Flamengo contra o Chelsea, na 2ª rodada do Mundial de Clubes, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, Pedro é fundamental para o Mengão ter controle de jogo, mesmo não estando em sua melhor forma física e técnica.

O Flamengo vai fazer um jogo parecido com o que foi contra o Liverpool. Ele vai tentar ter um controle do jogo, tentar ter a posse de bola e o Pedro vai ser importante para isso porque ele sustenta os zagueiros. Ele fisicamente não está bem, tecnicamente não está bem, não jogou bem ontem, mas ele dá sustentação mais do que o Bruno Henrique.

Se o Filipe Luís decidir fazer uma estratégia diferente para não ter posse de bola, para não disputar posse de bola com o Chelsea e jogar em contra-ataque, aí o Bruno Henrique é melhor. Mas ele vai tentar fazer o jogo do Flamengo.

O Flamengo vai tentar ser Flamengo contra o Chelsea, como tentou e foi contra o Liverpool em 2019.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que Filipe Luís monta o Flamengo para pressionar e dominar os adversários, mas pode optar por mudanças contra o Chelsea pois o jogo tende a ser mais aberto.

O Flamengo tem feito sempre no ataque uma variação de 4-2-3-1 para 3-2-5, e isso faz com que se empurrem cinco jogadores na última linha — Varela, Gerson, Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo.

O adversário que se defende bem, e o Espérance se defendeu bem taticamente, teve problemas mas se defendeu bem, é obrigado pelo Flamengo a jogar num espaço de 12 metros. Você espreme o adversário, tem tanto controle e tanto domínio, que há dificuldade em criar chance clara de gol, mas o Flamengo criou chance concreta de gol.

Aqui está o X da questão: o jogo contra o Chelsea não vai ser assim, não vai ter esse espremido -- vai ser mais aberto e vai ter mais espaço para o Flamengo jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Flamengo e Chelsea venceram seus jogos de estreia e lideram com três pontos o grupo D do Mundial de Clubes, com o Rubro-Negro à frente nos critérios de desempate.

Os dois se enfrentam na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Após o duelo com os Blues, o Mengão encerra a fase de grupos contra o Los Angeles FC.

