Punido pelo STJD, De Paula vira desfalque para a Portuguesa para a Série D

O atacante De Paula, da Portuguesa, foi julgado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decorrência da expulsão diante do Boavista, pela primeira rodada da Série D do Brasileiro.

O atleta foi suspenso por dois jogos, mas, como já cumpriu automaticamente o primeiro, desfalcará a Lusa apenas no duelo com o Porto Vitória, no Estádio do Canindé, às 17h (de Brasília) do dia 28 de junho, pela 10ª rodada.

"Conseguimos desclassificar a denúncia de agressão, que tem uma pena mínima de quatro jogos, para jogada violenta, que é mais branda. Havia risco de ele ficar suspenso até o goleiro do Boavista (Diego Loureiro) se recuperar da lesão, mas conseguimos provar que não houve dolo ou agressão por parte do De Paula", disse Daniel Lucas, gerente jurídico da Portuguesa.

Com apenas mais uma partida de suspensão para cumprir, De Paula estará liberado para retornar à equipe na 11ª rodada, contra o Rio Branco, no Estádio Kléber Andrade, em 5 julho.