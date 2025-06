Provável substituto de Zubeldía, Crespo já teve breve passagem pelo São Paulo; relembre

Com a saída de Luis Zubeldía do comando técnico do São Paulo, o nome de Hernán Crespo volta a ganhar força nos bastidores do clube. Campeão paulista em 2021, o argentino desponta como principal favorito para assumir o cargo deixado por seu compatriota, que pediu demissão após sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro.

Zubeldía deixa o Tricolor com um aproveitamento de 55,29% em 85 partidas, mas a pressão sobre seu trabalho vinha crescendo. A equipe venceu apenas dois dos últimos 12 jogos no Brasileirão e ocupa a segunda página da tabela, com 12 pontos, atualmente na 14ª posição. A diretoria são-paulina já trabalha para definir rapidamente o novo treinador, aproveitando a pausa no calendário por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Crespo, por sua vez, carrega um histórico de identificação recente com o clube paulista. Contratado em 2021 após vencer a Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, o argentino iniciou seu trabalho com boas atuações e conquistou o Paulistão daquele ano, quebrando um jejum de mais de oito anos sem títulos ? vencendo justamente o Palmeiras na decisão. Ao todo, comandou o São Paulo em 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas (57,23% de aproveitamento).

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o... pic.twitter.com/83tt8ux3He ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 16, 2025

Apesar do início promissor, o desgaste com o calendário intenso e a queda de rendimento em competições nacionais acabaram abreviando sua passagem. O Tricolor caiu nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e teve campanha irregular no Brasileirão, com apenas seis vitórias em 25 partidas.

Desde então, Crespo teve passagem de destaque pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou a Liga dos Campeões da Ásia em 2023/24. Seu nome sempre foi bem-visto pela diretoria são-paulina, e o próprio treinador já declarou publicamente que gostaria de retornar ao clube um dia.

Agora, com o São Paulo em busca de um novo comandante para a reta decisiva da temporada, Crespo surge como um velho conhecido que pode voltar para tentar repetir ? e superar ? os bons momentos de 2021.