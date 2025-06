Presidente da LaLiga compara Mundial a amistoso e quer o fim do torneio

Javier Tebas, presidente da LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, disse hoje (17) que um de seus objetivos nos próximos anos é eliminar o Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O cartola espanhol afirmou ainda que a partida entre Chelsea e LAFC, da primeira rodada da fase de grupos 'parecia um amistoso'. Tebas disse que só assistiu a 25 minutos deste jogo - o único que ele viu.

A falta de datas e o inchaço do calendário dos clubes europeus são os principais problemas para Javier Tebas. O dirigente entende que o formato anual do Mundial, com apenas um clube por continente, é melhor.

Meu objetivo é que não exista mais o Mundial de Clubes. Tenho isso claro [...] Não vi nenhuma partida. Bem, vi um pouco do jogo do Chelsea contra o Los Angeles. Me pareceu um amistoso de verão. Não vi intensidade, uma correria, pelo menos nos 25 minutos que eu vi. Depois, não sei se teve mais intensidade.

Não há datas. Não faz falta uma competição a mais que move dinheiro para um setor de clubes e jogadores. Aqui não há mais dinheiro. Tem que ser mantido o ecossistema e eliminá-lo (o Mundial). Manter como antes, que era em um fim de semana. Não tem como, nem por datas, nem por economia, nem por manter a sustentabilidade do futebol.

Javier Tebas

Atlético de Madri e Real Madrid são os representantes espanhóis no Mundial de Clubes. Os comandados de Diego Simeone estrearam sofrendo uma goleada do PSG: 4 a 0, pelo grupo B. O Real está no Grupo H e estreia amanhã (18), diante do Al-Hilal (SAU).