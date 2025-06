Pioneiro do jiu-jitsu no UFC, Mikey Musumeci critica conduta de Gordon Ryan e Craig Jones

Se cada vez mais o Ultimate investe no jiu-jitsu, isso se deve, em partes, a Mikey Musumeci. Em novembro de 2024, o americano se tornou o primeiro atleta de grappling da história a ser contratado oficialmente pela organização - à época para competir no 'UFC Fight Pass Invitational 9'. Agora, o multicampeão mundial da arte suave foi escalado como um dos treinadores do 'UFC BJJ Road To The Title', uma espécie de 'The Ultimate Fighter' da modalidade. E, apesar de liderar um reality show, 'Darth Rigatoni' se mantém fiel aos valores marciais e critica nomes como Craig Jones e Gordon Ryan, famosos por adotarem o tradicional 'trash talk'.

Dois dos maiores astros do mundo do grappling em atividade, Gordon e Craig aliam desempenho esportivo e apelo comercial - muito por conta do estilo provocativo que adotam. Mesmo ciente da tendência de mercado, Musumeci prefere propagar o respeito, ao melhor estilo 'old school'. E o primeiro programa de jiu-jitsu da história do UFC é uma ótima oportunidade para que o faixa-preta americano compartilhe tais valores com o mundo. Nesta edição, Mikey terá como oponente o brasileiro Rerisson Gabriel, responsável por treinar a outra equipe do reality show.

"Geralmente no jiu-jitsu não tem muito trash talk, só com algumas pessoas, como o Craig (Jones) e o Gordon (Ryan). Mas com os outros não é muito normal. Nessa série não houve muito 'trash talk' entre eu e Rerisson, o outro treinador que estou contra. Acho que a gente pode mostrar uma parte do jiu-jitsu que o MMA não tem: o respeito. Valores diferentes, o jiu-jitsu tem mais valores, geralmente. Agora não, porque nosso esporte está uma m*** com essas pessoas. Mas Rerisson e eu temos muito respeito um com o outro. A gente tem algumas pessoas tentando ganhar publicidade falando bosta, isso está crescendo. Mas antigamente não era assim. O Gordon, o Craig, eles falam mais. Mas prefiro fazer um jiu-jitsu 'old school'", frisou Mikey.

UFC BJJ: um marco para a modalidade

A marca 'UFC BJJ' substituirá o 'Invitational' e, a partir de agora, irá nomear os eventos de jiu-jitsu promovidos pelo Ultimate. A primeira edição sob nova direção será realizada no dia 25 de junho, como parte da 'Semana Internacional da Luta', que culmina no dia 28, com o card numerado do UFC 317. Já o 'UFC BJJ: Road To The Title', reality show da modalidade, servirá para coroar os primeiros campeões de duas categorias: peso-leve (70 kg) e meio-médio (77 kg).

Além disso, os treinadores do programa, Musumeci e Rerisson, também entrarão em rota de colisão pelo título da divisão dos galos (61 kg). O 'UFC BJJ: Road To The Title' estreou nesta segunda-feira (16) e será exibido diariamente através do UFC Fight Pass e também pelo canal da companhia no Youtube. Ao todo, o programa será dividido em oito episódios. Um dos pioneiros do projeto, Mikey celebra o canhão de audiência que seu esporte está recebendo.

"Essa experiência (no UFC BJJ) foi incrível. A gente está fazendo história. Primeira vez que faço isso (treinador). Estou muito grato, é uma grande honra eu ter essa oportunidade. Essa série vai ser muito boa para o nosso esporte. Muitas pessoas de fora do jiu-jitsu vão gostar dessa série, com certeza. Foi muito animado, teve muita ação durante a série, então a galera vai gostar. Eu fazendo o papel de treinador, foi uma experiência legal. Porque estou muito acostumado a ser o competidor, então sei todos os sentimentos que as pessoas da minha equipe estão sentindo. E por isso posso ser um treinador muito bom para a minha equipe", exaltou o americano.

