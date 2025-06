Meia ferido em acidente de carro volta a treinar com o sub-20 do Bragantino

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O meia Pedro Castro voltou a treinar com o sub-20 do Red Bull Bragantino após 103 dias afastado. Ele foi um dos feridos em acidente de carro que aconteceu na Rodovia Anhanguera, em Americana (SP), no início de março.

Ele sofreu uma fratura na vértebra cervical e recebeu alta hospitalar dias depois do episódio.

O Red Bull Bragantino registrou o retorno de Pedro Castro às atividades no clube. O vídeo mostra o jogador recebendo o carinho dos companheiros.

O meia vai ter um retorno gradual. Hoje (17) ele já participou de algumas atividades com bola.

103 dias depois do acidente, Pedro Castro volta a trabalhar com o elenco.



Estamos felizes em te ver de volta, Pedrinho! ❤️‍🔥#RedBullBragantino pic.twitter.com/IKeGNyjtxy -- Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 17, 2025

Pedro Severino, que também estava no veículo, recebeu alta hospitalar há uma semana. Ele, inclusive, teve um protocolo de morte encefálica aberto, mas surpreendeu até a equipe médica, que interrompeu a suspeita com os sinais de atividade cerebral.

A gente sabe que tudo o que ele já surpreendeu, e é inacreditável como todo mundo fala que em casa a gente a gente pode esperar muito mais. Então, é voltar à vida normal. Óbvio, a gente sabendo que ele tem uma longa caminhada de reabilitação, com todo o respaldo do hospital. [Ter em casa] o amor e o carinho dos irmãos, dos cachorros, faz com que a gente tenha uma expectativa de voltar à vida normal.

Lucas Severino, pai de Pedro

O acidente

Pedro Castro e Pedro Severino estavam em um veículo que sofreu um acidente em 4 de março na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão, e ele estava no banco do passageiro. O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.