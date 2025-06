Pantoja exalta poder de nocaute de Kara-France antes de defesa no UFC 317

Campeão dominante da divisão dos pesos-moscas (57 kg), Alexandre Pantoja se prepara para mais uma defesa de cinturão no UFC 317, marcado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a 'Semana Interancional da Luta'. O brasileiro terá pela frente o neozelandês Kai Kara-France, em um confronto que promete ritmo intenso e alto nível técnico. Apesar da fase imponente - com sete vitórias consecutivas, incluindo três defesas de título - o dono do cinturão demonstra respeito ao avaliar o poder do próximo desafiante.

Os dois já se enfrentaram em 2016, durante a 24ª temporada do 'The Ultimate Fighter', em uma luta de exibição vencida por Pantoja por decisão unânime. No entanto, o campeão não se apega ao passado e reconhece que o rival evoluiu consideravelmente desde então, representando hoje um sério risco, principalmente na trocação.

"Kai Kara-France é um cara perigoso. Eu o vejo como um Mike Tyson da categoria, alguém que pode nocautear com um único golpe. Isso exige atenção total da minha parte. Se o enxergo como Tyson, talvez eu precise ser mais como Muhammad Ali. Preciso de movimentação. Mas, se ele tentar me atingir, eu tenho um queixo muito bom", declarou ao site MMA Junkie.

Nocaute no radar?

Conhecido por seu estilo agressivo e por lutar "com a alma", o brasileiro reforça que encara cada combate como uma batalha. Para ele, o neozelandês representa exatamente o tipo de oponente que o mantém motivado a evoluir como atleta de alto rendimento.

"Mas também tenho mãos fortes, e essa será uma ótima oportunidade para provar isso a todos. Se quiser me acertar, saiba que também vou te acertar. Tenho mãos pesadas. Talvez seja uma boa chance de nocautear alguém. Kara-France é um grande lutador. Muito competitivo, de altíssimo nível, e será um grande desafio para mim", afirmou.

Com foco em ampliar seu legado entre os moscas, Pantoja não esconde a expectativa por mais uma performance marcante no octógono. Apesar de reconhecer os perigos do embate, ele deixa claro que está pronto para, mais uma vez, confirmar sua posição como o principal nome da categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok