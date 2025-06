Palmeiras chega para duelo com Al-Ahly com técnico e dupla pendurados; confira

Depois de uma estreia com um empate amargo e sem gols contra o Porto, o Palmeiras se prepara para a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Al-Ahly. Para este compromisso, o clube chega com três preocupações já que tem o técnico e mais dois jogadores pendurados.

Palmeiras e Al-Ahly se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, mesmo palco do jogo contra o Porto. Com empates por 0 a 0 nos dois jogos da chave, o grupo A está embolado, com as quatro equipes com apenas um ponto.

O meia-atacante Felipe Anderson foi o primeiro a ser advertido no jogo, aos nove minutos do primeiro tempo após falta em Gabri Veiga. Depois, o capitão Gustavo Gómez recebeu o amarelo aos 16 do segundo tempo, ao matar um contra-ataque de Rodrigo Mora.

Por fim, o técnico Abel Ferreira recebeu o cartão amarelo aos 17, por reclamação. O treinador protestou duramente contra arbitragem, que retardou suas primeiras substituições no jogo. Abel já havia orientado Raphael Veiga, Paulinho e Allan, mas o árbitro Said Martínez demorou para permitir as entradas, irritando Abel.

Inclusive, os cartões amarelos recebidos são o que coloca o Palmeiras em terceiro lugar do Grupo A. Al-Ahly, Porto e Inter Miami possuem a mesma pontuação do Verdão, também com zero gol feito e zero sofrido. Sendo assim o critério de desempate fica por conta dos cartões. O time egípcio, com apenas um, lidera a chave. O Porto, com dois, é o segundo, e o Inter Miami, com quatro, é o lanterna.

O regulamento da Copa do Mundo de Clubes prevê a suspensão do atleta o treinador apenas após dois cartões e não três, como na maioria dos torneios nacionais. Sendo assim, caso Felipe Anderson, Gómez ou Abel recebam a segunda advertência, desfalcam o Verdão contra o Porto. Se não, seguem pendurados antes do último jogo do grupo, já que os cartões só zeram a partir das quartas de final.