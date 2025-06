Onde vai passar Monterrey x Inter de Milão pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Monterrey e Inter de Milão duelam na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

As equipes estão no Grupo E da Copa do Mundo de Clubes 2025. A chave ainda conta com River Plate, da Argentina, e Urawa Reds, do Japão.

A Inter de Milão se classificou para o Mundial por ser o quarto melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. Do outro lado, o Monterrey se credenciou como o campeão da Champions League da Concacaf de 2021.

Monterrey x Inter de Milão -- Mundial de Clubes 2025