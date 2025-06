Onde vai passar Fluminense x Borussia Dortmund pelo Mundial? Onde assistir ao vivo

Fluminense e Borussia Dortmund medem forças na tarde hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As equipes estão no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes 2025. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, completam a chave.

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense chega ao Mundial no seu melhor momento na temporada. O time carioca, agora comandado por Renato Gaúcho, tenta surpreender o favorito do grupo.

O Dortmund garantiu vaga como o terceiro mais bem colocado no ranking da Uefa. Finalista da Champions League 2023/24, o time alemão foi derrotado pelo Real Madrid na decisão.

Fluminense x Borussia Dortmund - Copa do Mundo de Clubes 2025