Novo técnico do São Paulo terá período de preparação antes de maratona e decisões

Com a saída de Luis Zubeldía, o São Paulo corre para definir seu novo treinador durante a pausa no calendário do futebol brasileiro, motivada pela disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O momento, embora conturbado, oferece uma rara oportunidade: o próximo comandante tricolor terá tempo para conhecer o elenco e se preparar para uma sequência decisiva na temporada.

As atividades estão suspensas neste período, mas o novo técnico poderá usar essas semanas para estudar o grupo de atletas em detalhes ? principalmente os jovens que vêm ganhando espaço, como Ryan Francisco e Lucca, que despertaram expectativa na torcida com atuações recentes.

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o... pic.twitter.com/83tt8ux3He ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 16, 2025

Apesar do respiro no calendário, o tempo de preparação não permitirá grandes margens para erro. Logo após a pausa, o São Paulo enfrentará uma maratona de confrontos importantes.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor encara, em sequência, Flamengo, Red Bull Bragantino e Corinthians. Em seguida, o clube entra nas fases decisivas das copas. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o desafio será contra o Athletico-PR.

Já pela Libertadores, o adversário da vez será o Atlético Nacional, da Colômbia. Dessa forma, o período atual será crucial para o novo técnico alinhar ideias com a comissão e iniciar o trabalho com o elenco com uma base sólida.