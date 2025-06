'Ah, pronto': Neymar rebate ex-Botafogo sobre correr mais pela seleção

Neymar Jr reagiu a uma declaração do atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, sobre o camisa 10 ter que correr mais e ajudar na marcação pela seleção brasileira.

O que aconteceu

"Ah, pronto", rebateu Neymar nas redes sociais. O jogador de 33 anos comentou em publicação da CazéTV com a fala do ex-Botafogo durante a cobertura da Copa do Mundo de clubes da Fifa.

Luiz Henrique disse que Neymar precisa "ajudar também" sem a bola e "correr para todo mundo" pelo Brasil. O atacante de 24 anos elogiou Neymar, mas fez a ponderação sobre como o craque pode potencializar o coletivo brasileiro.

A declaração foi feita durante programa da CazéTV. Luiz Henrique está atuando como um "embaixador" do Botafogo na cobertura do Mundial pela emissora e falou sobre Neymar em conversa com o jornalista Lucas Pedrosa.

Luiz Henrique disputou seis jogos pela seleção, mas não foi mais convocado desde a sua ida ao futebol russo. Ele jogou entre setembro e novembro do ano passado, sendo titular uma vez e marcando dois gols. O campeão da Libertadores com o Botafogo não atuou com a camisa do Brasil ao lado de Neymar, que se recuperava de lesão na época.

Confira o diálogo

Pedrosa:

"Tem uma ideia de que a seleção tem que jogar para o Neymar. Acho que o futebol hoje é muito mais coletivo do que individual. Neymar é um gênio e tudo mais, mas hoje, todo mundo tem que correr, se dedicar, ter papel com e sem bola. Neymar é um gênio da bola, só não sei se ele consegue mais fazer esse papel sem a bola. A pergunta é: tu acha que a seleção brasileira tem que ser montada em torno do Neymar ou um coletivo mais forte, com ele também, seria o ideal para a gente quebrar essa seca? Como ponta direita nesse ciclo de Copa, eu não vi ninguém vestir a camisa da seleção brasileira com a personalidade que tu teve..."