Neymar não deve atuar em jogo na Vila com lista 'aleatória' de convidados

Neymar não deve entrar em campo no jogo comemorativo de hoje, na Vila Belmiro. O evento em parceria com a Loovi tem uma lista de convidados "aleatória".

O que aconteceu

Neymar e a Loovi, patrocinadora dele e do Santos, organizam um jogo comemorativo na Vila Belmiro. A partida está marcada para 18h, com transmissão ao vivo pelo Flow.

Neymar não deve atuar, de acordo com a organização do evento. Ele acompanharia do banco de reservas o jogo que reunirá personalidades do esporte, da música e do entretenimento.

Há a expectativa que Neymar fale sobre o futuro no Santos. A negociação pela renovação do contrato está encaminhada. O vínculo atual termina em 30 de junho.

Sem presença de público geral, o evento será restrito a convidados e imprensa. Os curiosos poderão assistir no Flow

Todo o faturamento da Loovi nesta terça-feira será revertido ao Instituto Projeto Neymar Jr, iniciativa mantida pelo atleta em Praia Grande. A empresa de seguros automotivo promete ceder todo dinheiro que arrecadar no país nessa data às famílias assistidas pelo instituto. Pablo Marçal é investidor e divulgador da marca.

Rolê aleatório

A lista de convidados confirmados, de acordo com a Loovi, tem nomes conhecidos do futebol como Lucas Paquetá (West Ham) e Arthur Melo (Juventus). E vai de MC Livinho a Sikêra Junior. De Pedrinho Moura, o "Anão do Pânico", ao Luva de Pedreiro.

O evento ocorreria na semana passada, mas foi adiado por causa do diagnóstico de covid-19 de Neymar. Alguns não conseguirão comparecer. Outros disseram "sim" para a nova data.

Veja a lista de convidados: