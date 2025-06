Neymar ironiza comentário de Luiz Henrique, ex-Botafogo, sobre seu papel com a Seleção Brasileira

Ex-jogador do Botafogo, Luiz Henrique, que hoje defende o Zenit-RUS, falou sobre o papel de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira e afirmou que o craque deveria ajudar mais sem a bola. O camisa dez do Santos ironizou o comentário do atacante.

"Eu acho que o Neymar é um jogadoraço. Joga muito e tem muito talento. Mas eu acho que ele tem que ajudar também. Ele é um jogador que ajuda muito a Seleção, no Santos agora ele ajuda muito. Mas acho que falta um pouco disso, dele ajudar também na marcação, correr para todo mundo. Porque se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Vai ser o exemplo que ele vai dar para todo mundo", disse Luiz Henrique em entrevista à CazéTV, no último domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv)

O recorte com essa fala de Luiz Henrique foi publicado nas redes sociais da emissora. Nesta segunda-feira, o próprio Neymar comentou em tom de ironia: "Ah, pronto".

reprodução

Em 2024, enquanto defendia o Botafogo, Luiz Henrique foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nas datas-Fifa de setembro, outubro e dezembro. Em seis jogos disputados, o ponta direita marcou dois gols e deu uma assistência.

Desde que deixou o Glorioso para assinar com o Zenit, no começo do ano, Luiz Henrique não foi mais convocado.

Por outro lado, Neymar não entra em campo com a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023. O craque até estava presente na última convocação de Dorival Júnior, mas precisou ser cortado por conta de uma lesão e ficou de fora da primeira lista do italiano Carlo Ancelotti.

Mesmo assim, o jogador de 33 anos ainda é o vice-líder da Seleção Brasileira em participações em gols nas Eliminatórias Sul-Americanas, com três gols e duas assistências, em quatro jogos. O craque fica atrás apenas de Raphinha, com sete envolvimentos diretos.