Neymar diz que ida ao Fluminense para o Mundial esteve perto e revela motivo da recusa

Neymar ficou tentado a aceitar a proposta que recebeu do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes, mas achou que não era o momento de deixar o Santos para se aventurar no torneio disputado nos Estados Unidos. De acordo com o próprio atacante, a preferência foi por ficar no Brasil para focar nos treinamentos.

"Eu tive conversas para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais", disse o jogador de 33 anos durante a transmissão oficial do jogo festivo que organizou nesta terça-feira.

O astro santista ficou 36 dias afastado por lesão muscular e jogou três partidas, duas delas saindo do banco, antes da pausa para o campeonato internacional da Fifa. "Eu estou 100% fisicamente, mas preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem", garantiu.

O interesse do Fluminense foi tornado público tanto por Mario Bittencourt quanto por Marcelo Teixeira, presidentes do time tricolor e do Santos, respectivamente, nos dias que antecederam o início do Mundial.

"Nós só tivemos concretamente uma única proposta para que o Neymar disputasse a Copa do Mundo de Clubes, que foi do Fluminense. Procurou a mim e pediu para conversar com o Neymar", disse Teixeira, em entrevista ao programa Seleção SporTV.

No momento, a prioridade do dirigente santista é a renovação de contrato com Neymar, que já disse estar próximo de um acordo. O atacante tem vínculo somente até o fim deste mês, mas o objetivo do time paulista é estender o contrato até a Copa do Mundo de 2026.