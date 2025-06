Mundial: Com febre, Mbappé perde último treino do Real Madrid e vira dúvida

Kylian Mbappé, um dos principais nomes do Real Madrid, é dúvida para a estreia do time no Mundial de Clubes, amanhã (18), diante do Al-Hilal (SAU).

O que aconteceu

O atacante teve febre hoje e não participou do último treinamento antes da partida. De acordo com o jornal espanhol Marca, o atacante francês tem se alimentado apenas de frutas e líquidos nas últimas 24 horas.

As temperaturas acima de 30ºC e a alta umidade em Miami pesam contra o retorno do atleta. Caso se recupere do quadro febril, Mbappé pode aparecer no banco de reservas na estreia.

O Real Madrid está no grupo H do Mundial. Além do Al-Hilal, o time espanhol tem Pachuca e RB Salzburg como adversários na primeira fase.