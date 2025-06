Mundial: Cano lamenta chances perdidas pelo Flu e elogia Brasileirão

O atacante Germán Cano, do Fluminense, lamentou que o time não tenha conseguido converter as oportunidades criadas diante do Borussia Dortmund (ALE), na estreia do Mundial. A partida, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, terminou empatada sem gols.

O que aconteceu

Para o jogador argentino, o desempenho do Fluminense foi muito bom e o time controlou todo o jogo. Cano destacou que a força do adversário é algo que eleva ainda mais o que foi feito pela equipe tricolor.

Cano destacou que uma partida como esta mostra a força das equipes brasileiras. O atacante elogiou o Brasileirão, dizendo que se trata de uma das ligas mais fortes do mundo.

O desempenho do time foi muito bom contra um grande adversário, fisicamente muito bom, intensidade muito alta, grandes jogadores. Controlamos bem a partida toda. Tivemos as melhores chances de gol, infelizmente não conseguimos. Temos que seguir trabalhando para melhorar e fazer os gols.

O futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Sou privilegiado de poder jogar na elite do futebol brasileiro com grandes jogadores. É tudo muito competitivo. Não tem essa diferença com os europeus. Foi equiparado. Entregamos tudo no campo, não conseguimos o gol, mas estamos muito felizes.

Germán Cano, à TV Globo

Dúvida para a partida, Germán Cano começou o jogo no banco de reservas e viu Everaldo, substituto dele, perder algumas das chances citadas. O camisa 14 entrou na segunda etapa, mas o zero não saiu do placar.

O Fluminense volta a atuar no próximo sábado (21). A equipe entra em campo às 19h (de Brasília), diante do Ulsan HD (COR), pela segunda rodada do Grupo F.