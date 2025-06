Inter leva gol de Sergio Ramos e empata em jogo com arbitragem brasileira

Diante de um calor de 30º C no Rose Bowl e de um Sergio Ramos inspirado, a Inter de Milão sofreu em Los Angeles e não saiu de um empate por 1 a 1 contra um valente Monterrey, em embate válido pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes e apitado pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

O veterano zagueiro ex-Real Madrid abriu o placar para os mexicanos, e Lautaro Martínez definiu o resultado após jogada ensaiada. O duelo ainda teve bola na trave e uma overdose de impedimentos por parte dos italianos: foram oito infrações do tipo.

O empate foi ótimo para o River Plate. Os argentinos, que venceram o Urawa Reds mais cedo, lideram a chave de maneira isolada.

Os times voltam a jogar no sábado. A Inter de Milão encara o Urawa em Seattle a partir das 16h, enquanto o Monterrey mede forças com o líder River Plate, no mesmo palco do jogo de hoje, às 22h.

Como está o Grupo E?

1 - River Plate: 3 pontos (saldo +2)

2 - Monterrey: 1 ponto (saldo 0)

3 - Inter de Milão: 1 ponto (saldo 0)

4 - Urawa Reds: 0 ponto (saldo -2)

Como foi o jogo

O 1º tempo ficou marcado por domínio da Inter, mas brilho de Sergio Ramos. O zagueiro de 39 anos subiu mais do que todo mundo no até então único escanteio cobrado pelos mexicanos e abriu o placar. O problema é que os italianos passaram a encurralar ainda mais o adversário e anotaram um golaço ensaiado finalizado por Lautaro Martínez.

Na etapa final, o ritmo era lento, mas uma bola na trave de Canales e um gol impedido de Lautaro reanimaram os torcedores. As chances até foram criadas, mas o problema acabou na falta de eficácia na famosa "última bola" das duas partes, que decretou o empate.

Gols e destaques

Italianos contra calor e defesa. O jogo começou sob um forte calor no Rose Bowl, e a Inter usou a bola como trunfo para tentar ultrapassar a barreira mexicana: com mais de 70% de posse, a equipe do estreante Cristian Chivu até tentou triangulações, mas parou em uma linha de cinco defensores atenta. Foram três impedimentos europeus em 20 minutos.

Darmian desperdiça, e Sergio Ramos marca. A Inter só conseguiu causar algum perigo aos 22 minutos, quando Darmian isolou um chute da entrada da área, e acabou punida quase que no lance seguinte. Em escanteio que surgiu a partir de um contra-ataque finalizado por Ocampos, Torres cobrou na medida para Sergio Ramos, que subiu mais do que todo mundo e venceu Sommer: 1 a 0.

Sergio Ramos celebra gol em Monterrey x Inter de Milão, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Daniel Cole

Inter descansa, martela e empata. O gol obrigou o time italiano a se expor, e as jogadas até então travadas pela zaga passaram a alcançar o goleiro adversário — Esposito, por exemplo, ofereceu uma "degustação" em batida à queima-roupa antes da parada para hidratação. A pausa, aliás, deu mais gás aos vice-campeões da Champions, que balançaram as redes em jogada ensaiada de falta: Asllani lançou rumo a Carlos Augusto, e o brasileiro tocou de primeira para o meio. Lautaro Martínez, livre, só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol: 1 a 1.

Barreira mexicana dupla. Um lance curioso marcou os minutos finais da etapa inicial. Diante de uma falta já dentro da meia-lua da área para a Inter, Andrada optou por montar uma espécie de barreira dupla, com quatro jogadores em cada lado e um "vão" de cerca de dois metros no meio. Posicionado entre os blocos, o camisa 1 do Monterrey viu sua estratégia funcionar: o chute atingiu um de seus defensores.

Mudanças contra lentidão. O 2º tempo começou com ritmo desacelerado, e os técnicos não demoraram para agir: Chivu, que havia acionado Thuram no intervalo, também colocou o brasileiro Luis Henrique em campo. Já Domènec, ex-Flamengo, refrescou o setor de meio de campo, e Aguirre e Deossa entraram nos lugares de Chávez e Torres.

Trave aqui, impedimento ali. O duelo, até então tímido desde a volta do intervalo, ganhou emoção a partir dos 18 minutos, quando os mexicanos acertaram a trave em chute de longe de Canales. A Inter respondeu pouco depois em nova jogada coletiva que até parou nas redes após cavadinha de Lautaro, mas teve lance anulado por impedimento.

Lautaro Martínez se lamenta durante Monterrey x Inter de Milão, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Kiyoshi Mio

Pressão europeia. Aos poucos, os italianos voltaram a controlar as ações, mas pecaram na pontaria. Lautaro jogou para longe uma oportunidade clara de gol já dentro da área, enquanto Zalewski, que havia acabado de substituir Mkhitaryan, pegou mal na bola em chute rasteiro.

Resposta mexicana. O Monterrey apertou justamente nos acréscimos, mas ficou no quase em duas oportunidades: primeiro, Rojas ganhou um escanteio após jogada individual, e depois Deossa acertou a rede pelo lado de fora depois de invadir a área italiana. Ainda deu tempo de Sergio Ramos brigar de novo em bola aérea — desta vez, sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

MONTERREY 1x1 INTER DE MILÃO

Data e horário: 17 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Grupo E do Mundial

Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschillia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Público: 40.311

Cartões amarelos: Rodríguez (MON); Asllani, Barella, Lautaro Martínez (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Sergio Ramos (MON), aos 24 min do 1º tempo; Lautaro Martínez (INT), aos 41 min do 1º tempo

MONTERREY: Andrada; Medina, Sérgio Ramos e Guzmán; Chávez (Aguirre), Torres (Deossa), Rodríguez, Canales (Rojas) e Arteaga; Ocampos (Cortizo) e Berterame (Ambríz). Técnico: Domènec Torrent

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard (Luis Henrique), Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (Sucic), Mkhitaryan (Zalewski) e Carlos Augusto (Dimarco); Lautaro Martínez e Esposito (Thuram). Técnico: Cristian Chivu