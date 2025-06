'Mereceu vencer' e 'complicado': O que a imprensa alemã disse sobre o Flu

Após o empate sem gols entre Fluminense e Borussia Dortmund (ALE), a imprensa alemã avaliou que os brasileiros mereceram a vitória e destacaram a grande atuação do goleiro Kobel, da equipe aurinegra.

O que aconteceu

O jornal Kicker destacou que o Fluminense foi um adversário 'complicado'. O periódico apontou que o empate acabou sendo um bom resultado para o Borussia Dortmund.

A estreia do Borussia no Mundial foi um empate sem gols com o complicado Fluminense. [...] O time aurinegro apresentou muitos problemas e, ao menos, segurou o empate, muito graças ao goleiro Gregor Kobel. A boa notícia foi a estreia de Jobe Bellingham.

Kicker

Já o Bild afirmou que o Fluminense mereceu vencer. O periódico alemão pontuou, no entanto, que o time brasileiro criou apenas uma grande oportunidade de gol.

O ponto é o melhor aspecto do jogo da perspectiva do Borussia Dortmund. Embora o BVB tenha tido um pouco mais de posse de bola e melhorado em seus duelos [no fim], a equipe não teve bom ritmo de jogo. [...] Os sul-americanos jogaram com muito mais propósito. Gregor Kobel apareceu em uma boa oportunidade de gol, mas, além disso, as outras chances não foram tão claras. O Flu certamente mereceu a vitória diante de 34.736 espectadores no Estádio MetLife em East Rutherford.

Bild

Fluminense e Borussia Dortmund voltam a campo no próximo sábado (21). A equipe brasileira encara o Ulsan HD (COR), às 19h (de Brasília); um pouco mais cedo, às 13h, o Borussia enfrenta o Mamelodi Sundowns (AFS). Os jogos são pelo Grupo F.