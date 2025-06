Melhor do Boca em estreia no Mundial de Clubes deixou saudade no Palmeiras

Ex-Palmeiras, Merentiel foi eleito o melhor jogador no empate por 2 a 2 entre Boca Juniors e Benfica, no Mundial de Clubes. E o clube alviverde ainda lamenta a saída do uruguaio.

O que aconteceu

Merentiel foi contratado pelo Palmeiras na metade de 2022, mas meses depois acabou emprestado ao Boca, que mais tarde contratou o jogador em definitivo.

Na época em que ele saiu, o Brasileirão tinha limite de cinco estrangeiros por time — o Palmeiras já tinha muitos estrangeiros na época, o que contribuiu para a saída do uruguaio.

Porém, na semana seguinte à decisão do Palmeiras de liberar Merentiel, a CBF mudou a regra de cinco para sete estrangeiros. Por isso, o clube não viu como uma boa saída.

Merentiel também foi cortado de jogos do Paulista de 2023 pela grande concorrência no ataque, como Rony, Endrick, Navarro e Flaco. O uruguaio fez só 11 jogos pelo alviverde e marcou dois gols.

Abel Ferreira gostava de Merentiel, mas o próprio jogador pediu para sair após a falta de oportunidades.

Nessa segunda-feira, ele abriu o placar para o Boca no empate com o Benfica e foi o capitão do time. No clube argentino, são 121 jogos e 43 gols.