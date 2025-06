Maria Clara Pacheco supera chinesa e garante ouro para o Brasil no taekwondo

Aos 21 anos, Maria Clara Pacheco escreveu um novo capítulo para o taekwondo feminino do Brasil. A jovem atleta conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, em uma performance marcante. Na final da categoria até 57kg, Maria Clara superou a chinesa Luo Zongshi ? campeã mundial em 2022 e vencedora de sete etapas de Grand Prix ? por 2 a 0, com parciais de 17/0 e 12/0.

A vitória tem sabor de revanche: foi justamente Luo quem eliminou a brasileira nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, há pouco mais de 10 meses.

"Estou muito feliz com essa medalha, para mim isso significa que estamos acertando, que estou crescendo e evoluindo a cada competição. Me sinto muito mais confiante para o restante desse ciclo", celebrou Maria Clara após a conquista.

Antes de Maria Clara, apenas Maicon Andrade havia subido ao lugar mais alto do pódio em uma etapa de Grand Prix, em 2016.

"Desde os Jogos Olímpicos tive diversas mudanças na minha carreira, troquei de treinador e de preparador físico e, com o apoio da Confederação Brasileira, lutei mais competições de alto nível e participei de campings internacionais buscando experiência", contou.

"Acredito que a preparação física, alinhada com a estratégia certa, e alguma bagagem a mais, fizeram a diferença dessa vez", completou.

Em 2019, conquistou o ouro no Pan-Americano Júnior de Cali. Já em 2023, em sua estreia na categoria adulta, conquistou o bronze no Mundial de Baku, no Azerbaijão, e a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Hoje, em uma das melhores fases da carreira, Maria Clara mostra confiança e ambição. "Desde o final do ano passado, sinto que a cada competição que passa estou um pouco melhor em diversos aspectos. E, dessa vez, não foi diferente. Nessa competição apresentei minha melhor performance até hoje e espero continuar melhorando a cada luta", disse.

A atleta também faz questão de valorizar o ambiente que a cerca diariamente. "Minhas maiores referências são meus próprios parceiros de treino. Tanto o treinador, José Carlos Figueiredo Coelho Junior, quanto os atletas da minha equipe. Eles são grandes inspirações para mim, pela qualidade como profissionais, claro, mas principalmente pela mentalidade forte e disciplina", afirmou.