Técnico do River reclama do gramado e até da distância da cidade em estreia

O técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, criticou o gramado e a localização do estádio Lumen Field, em Seattle, onde os argentinos venceram o Urawa Reds por 3 a 1 nesta terça-feira.

O que aconteceu

O gramado estava duro e seco. Não fluía muito. O gramado não ajudou o jogo nesse sentido. Muitos jogadores de ambos os times tiveram caibras. Marcelo Gallardo

O treinador exaltou ainda os torcedores do River Plate, que viajaram para um local com "poucas conexões", mas ainda assim marcaram presença no palco do jogo.

Chegar aqui não é fácil para nós. Principalmente com o esforço que as pessoas fazem para viajar e os altos custos. Tivemos uma série bastante distante, com pouquíssimas conexões para chegar até aqui. E queremos agradecer às pessoas que vieram, que se juntaram a nós neste dia, e as da Argentina que também vieram. Mas, enfim, só um obrigado pelo apoio. E depois veremos como a competição se desenvolve. Até agora, estamos nos sentindo confortáveis.

O River vai enfrentar o Monterrey na próxima partida pelo Mundial de Clubes. O confronto será às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.