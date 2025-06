Manchester City x Wydad Casablanca: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

O Manchester City-ING vai fazer sua estreia no grupo G do Mundial de Clubes nesta quarta-feira. Os ingleses terão pela frente o Wydad Casablanca-MAR, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo, Sportv e Cazé Tv.

Últimos 5 jogos

Manchester City: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota



Wydad: 2 vitórias e 3 derrotas

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush, Doku e Haaland

Técnico: Pep Guardiola

Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng



Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel-BRA será o árbitro do confronto, enquanto Danilo Ricardo Manis-BRA e Rafael Alves-BRA assumem as posições de auxiliares. O operador do VAR não foi divulgado.