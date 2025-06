Mamelodi Sundowns bate Hulsan HD e assume a liderança do grupo do Fluminense

Nesta terça-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando (Flórida), o Mamelodi Sundowns venceu o Hulsan HD por 1 a 0, pela estreia na Copa do Mundo de Clubes. O único gol da equipe sul-africana foi marcado por Rayners, com assistência do brasileiro Lucas Ribeiro.

Desta maneira, com três pontos, o Mamelodi Sundowns largou na liderança do Grupo F do Mundial, com três pontos. Os sul-coreanos ficam na lanterna, ainda sem pontuar. O Fluminense, que empatou sem gols contra o Borussia Dortmund mais cedo nesta terça, assumiu a terceira posição. Para fechar, os alemães são os vice-líderes.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Mamelodi Sundowns enfrenta, neste sábado, às 13h (de Brasília), o Borussia Dortmund. A bola rola no TQL Stadium, em Cincinnati (Ohio). O Ulsan HD, por sua vez, mede forças com o Fluminense, no mesmo dia, mas às 19h. O jogo acontece no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey).

O jogo

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Mamelodi Sundowns chegou a balançar as redes com Rayners, que, na primeira trave, completou um cruzamento fechado que veio da direita. Porém, após revisão, um toque no braço do atacante foi identificado e o gol foi anulado.

Minutos depois, aos 35, o time da África do Sul, enfim, inaugurou o placar. O brasileiro Lucas Ribeiro passou em profundidade para Rayners, dentro da área. O atacante finalizou de trivela no canto direito do goleiro Jo Hyeon-Woo.

Em jogada similar, ainda no primeiro tempo, Rayners recebeu assistência de Lucas Ribeiro e tocou por cima do arqueiro. No entanto, o atacante do Mamelodi Sundowns estava em posição irregular.