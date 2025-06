Luta entre Paulo Borrachinha e Roman Kopylov é adiada para o UFC 318

O duelo entre Paulo 'Borrachinha' e Roman Kopylov, originalmente agendado para o UFC 317, sofreu uma alteração de data. De acordo com o jornalista Laerte Viana, o brasileiro contraiu uma virose e, embora esteja em processo de recuperação, não apresenta condições ideais para competir no próximo dia 28 de junho. Com isso, o confronto foi transferido para o UFC 318, marcado para 19 de julho, em Louisiana (EUA).

O embate, válido pela divisão dos pesos-médios (84 kg), havia sido oficializado pelo presidente do Ultimate, Dana White, como parte do card da 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas. O adiamento foi a solução encontrada pela organização para manter o duelo entre dois atletas posicionados no ranking da categoria: Borrachinha ocupa atualmente o 12º lugar, enquanto o russo figura na 14ª colocação.

Fase complicada

Pressionado pelos resultados recentes, o mineiro venceu apenas uma de suas últimas cinco aparições no octógono - diante de Luke Rockhold, em 2022 - e busca reencontrar o caminho das vitórias. Do outro lado, Kopylov atravessa o melhor momento da carreira, somando seis triunfos em suas últimas sete lutas, cinco deles por nocaute.

O encontro entre os dois segue com peso estratégico para a divisão. Enquanto o europeu tenta consolidar sua ascensão rumo ao topo, o brasileiro mira reabilitação e a permanência entre os nomes mais relevantes da elite dos médios.

