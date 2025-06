Luiz Gustavo inicia recondicionamento físico no São Paulo

Luiz Gustavo iniciou seu recondicionamento físico nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Afastado dos gramados desde o início de abril por causa de um tromboembolismo pulmonar, o volante aproveita a pausa no futebol brasileiro devido à Copa do Mundo de Clubes para se recuperar e ficar à disposição do novo treinador, Hernán Crespo, que ainda não foi anunciado oficialmente.

O último jogo de Luiz Gustavo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, na Argentina, pela Libertadores. De lá para cá, o volante teve de se limitar a tratamento médico devido ao problema que teve no pulmão.

Luiz Gustavo foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar no dia 5 de abril, antes de a delegação do São Paulo viajar para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, o volante realizou exercícios de mobilidade e correu no gramado sob supervisão dos preparadores físicos do São Paulo. Luiz Gustavo também continua medicado e sendo acompanhado por um médico especialista.

Contratado na temporada passada, Luiz Gustavo soma 49 jogos pelo São Paulo, cinco gols e uma assistência. Com a camisa tricolor o volante conquistou a Supercopa do Brasil de 2024, contra o Palmeiras.