Liverpool lança documentário sobre a vida do goleiro Alisson Becker

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira, o lançamento da série documental "Alisson: My Story", que estreia no dia 20 de junho. Dividida em três episódios, a produção traz uma visão inédita e emocionante da trajetória do goleiro brasileiro Alisson Becker, dentro e fora dos gramados.

A série acompanha o camisa 1 dos Reds durante a histórica temporada 2024/25, em que o clube conquistou o Campeonato Inglês, e mergulha em momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal, com depoimentos exclusivos de familiares, colegas e treinadores.

Gravada em diferentes cenários, incluindo o Brasil, "Alisson: My Story" apresenta entrevistas com sua esposa Natalia e os filhos Helena, Matteo e Rafael, além da mãe, Dona Magali, o irmão Muriel, e os avós do atleta, que compartilham memórias de sua infância e da formação do goleiro, que se tornaria titular absoluto do Liverpool e da Seleção Brasileira.

O documentário ainda conta com depoimentos de nomes como Arne Slot, Virgil van Dijk, Roberto Firmino, Dunga, Dida e o ex-treinador Jurgen Klopp, que faz uma declaração marcante sobre o brasileiro: "Alisson é o melhor jogador de todos os tempos."

O documentário irá destacar o lado familiar de Alisson, com momentos íntimos e emocionantes de seus primeiros passos no futebol contados por seus familiares, além da rotina atual. A série ainda revisita o início no Internacional, sua passagem pela Roma e a decisão de se mudar para a Inglaterra, onde, desde então, viveu e vive momentos memoráveis com inúmeros títulos coletivos e individuais.

Os três episódios estão programados para serem lançados nos dias 20, 23 e 26 deste mês, respectivamente. O documentário estará disponível de maneira exclusiva na plataforma All Red Video.

'Alisson: My Story' ? An exclusive LFC Original docuseries you won't want to miss, starting on All Red Video Friday June 20 ? pic.twitter.com/8TDV0xq9Jb ? Liverpool FC (@LFC) June 16, 2025

Na história do Liverpool

Primeiro brasileiro bicampeão do Campeonato Inglês vestindo a camisa do Liverpool, Alisson já faz parte da lista de principais ídolos da história do clube, sendo referência para o elenco tanto dentro como fora das quatro linhas. E não é para menos, afinal de contas, o goleiro se firmou como um dos pilares do time nas últimas conquistas.

Desde 2018, já são seis: dois Campeonatos Ingleses (2019/20 e 2024/25), uma Liga dos Campeões (2018/19), um Mundial de Clubes (2019), uma Copa da Liga Inglesa (2022) e uma FA Cup (2022).

Além disso, Alisson já é o sexto goleiro que mais vezes defendeu os Reds. Ao todo, atuou em 298 partidas, ficou 125 sem sofrer gols e conseguiu feitos um tanto quanto incomuns para goleiros: deu três assistências, todas para Salah, e ainda marcou um gol histórico, de cabeça, no triunfo de 2 a 1 sobre o West Bromwich, na temporada 2020/21, que foi fundamental para a equipe garantir uma das vagas para a Liga dos Campeões do ano seguinte.

Prêmios individuais

Além das conquistas coletivas, Alisson também acumula vários prêmios individuais ao longo da carreira. Na temporada 2018/19, entrou para a história ao ser o primeiro brasileiro a conquistar o troféu Golden Glove, depois de permanecer 21 jogos sem buscar a bola no fundo do próprio gol no Campeonato Inglês.

De quebra, ainda superou o recorde de Pepe Reina, que era o de 20 partidas, obtido em 2005/06, tornando-se o recordista no quesito pelos Reds em uma mesma edição da competição nacional.

Entre 2019 e 2020, o arqueiro foi eleito o melhor goleiro do mundo, pelo Globe Soccer Awards, Uefa e Fifa. O brasileiro também já conquistou o prêmio Samba de Ouro, em 2019, dado ao melhor jogador brasileiro atuando na Europa, e levou o troféu de melhor atleta da posição, na vitoriosa campanha do Brasil, na Copa América de 2019.

Como se não bastasse, também foi o vencedor da primeira edição do Troféu Yashin, a Bola de Ouro dos goleiros, elaborado pela tradicional e conceituada revista France Football.

Em 2020, o camisa 1 acabou sendo o brasileiro mais bem ranqueado em votação da revista inglesa World Soccer, ao ficar na sétima posição, e entrou para a seleção ideal da Fifa, montada pela FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).

No Campeonato Inglês 2021/22, Alisson voltou a ganhar o Golden Glove. Já na temporada 2022/23, foi eleito o melhor jogador do Liverpool, em eleição promovida pela Standard Chartered, patrocinadora oficial do clube, e o melhor goleiro do Campeonato Inglês pelo influente portal The Athletic.