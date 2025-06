'Novo testamento'? Bernardinho brinca sobre comportamento: 'Estou no gás'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O comportamento de Bernardinho nesta nova passagem pela seleção brasileira masculina tem chamado a atenção. Mais contido à beira da quadra, o treinador parece ter deixado as enérgicas broncas no passado — com algumas aparições pontuais no presente.

O jeitão "zen" gerou brincadeiras nas redes sociais e levou torcedores a batizarem de "Bernardinho do novo testamento", mas o comandante não abraça totalmente a visão quanto à mudança de perfil.

Não, estou no gás! Estou no gás. Sabendo que é diferente, mas o gás não acabou! Não dá para dar moleza, não. Eu li também que o velho testamento voltou. Olha aqui como meu braço como está.

Bernardinho

Desde a eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Bernardinho vem falando sobre mudanças para lidar com a nova geração de jogadores — "esse time precisa disso, precisa rodar, viver isso mais vezes. E eu preciso aprender a lidar com a nova geração, eu tenho de ser melhor para eles. Tenho de ser mais eficiente, ponto", disse, na ocasião.

Hoje nem o remédio conseguiu salvar. O Bernardinho de hoje estava igual o do velho testamento, disparou quase 1 minuto de palavrão em Plena TV aberta. O coitado do Lucas foi o que mais levou pedradas KKKKKKKKK pic.twitter.com/8b2BGjGAQ9 -- Park D D. HIPERFOCO NO ANAKIN (@Diegoodiniiz25) June 15, 2025

Apenas uma coisa:

BERNARDINHO DO VELHO TESTAMENTO ESTA DE VOLTA



O tapão que ele deu no Flávio no primeiro set foi maluquice -- Jeniffer Sousa (@jenifferssousa) June 15, 2025

O Bernardinho do velho testamento tá voltando, vai botando ódio nesse homem senhor -- Adestramento holístico ? (@monocerotiis) June 14, 2025

A Liga das Nações é o primeiro torneio oficial de 2025, ano que marca o início do ciclo para as Olimpíadas de Los Angeles-2028. Após a vitória sobre o Irã na estreia, o treinador foi questionado sobre o novo jeitão.