Lavieri: Tentativas do Boca de parar o jogo assustaram transmissão dos EUA

Boca Juniors e Benfica empataram em 2 a 2 em um jogo bastante movimentado, na primeira rodada do Grupo C do Mundial. Mas não foi o resultado que mais chamou a atenção da transmissão norte-americana.

O colunista Danilo Lavieri, que acompanha o Mundial nos EUA, contou, em participação no Fim de Papo, que narrador e comentaristas 'se assustaram' com as sucessivas tentativas do Boca Juniors de parar o jogo - o que é visto como hábito em jogos de Copa Libertadores.

Eles estavam assustados com as tentativas do Boca de parar o jogo. Uma hora, o Marchesín caiu e eles falaram: 'claramente não tem nada'. Quando o árbitro tenta levantar o goleiro e não consegue, o narrador diz: 'não é possível que o árbitro permita algo desse tipo'.

Outro jogador do Boca queria sair pelo lado errado do campo e levou amarelo por isso. Como já havia levado amarelo, ele seguiu pelo lado errado. E o narrador ficou questionando por que o jogador não foi expulso.

Danilo Lavieri

