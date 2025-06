Juventus-SP vota hoje proposta de SAF em meio a imbróglio milionário

O Juventus da Mooca recebeu duas propostas para se tornar SAF, com investimento superior a R$ 500 milhões. No entanto, um imbróglio técnico pode ter limitado as opções que os representantes do Moleque Travesso terão para votar os novos rumos do clube.

Votação da SAF e imbróglio milionário

Apresentada oficialmente no último sábado, a parceria que envolve REAG Investimentos e Contea Capital prevê investimento de R$ 500 milhões. O projeto ainda contempla a reforma do estádio e o objetivo de voltar à elite do Campeonato Paulista já em 2027.

A proposta da REAG e Contea projeta a construção de arena para 15 mil pessoas na Rua Javari. Haveria uma nova estrutura administrativa voltada exclusivamente para o futebol, além da implantação de um centro de formação de atletas.

A Rua Javari ainda receberia dois restaurantes, sendo um com a temática italiana. Hotel, centro de fisioterapia, spa e academia para o elenco profissional também são prometidos.

REAG Investimentos e Contea Capital têm, somadas, mais de R$ 25 bilhões sob gestão. A proposta de SAF contaria com a presença de Claudio Fiorito e Federico Pastorello, sócios da P&P Sport Management, umas das maiores empresas de agenciamento de atletas do mundo.

Já a outra oferta, que teve alterações por meio da fusão entre o grupo Almaviva e a empresa Total Player, do ex-jogador Jamelli, foi descartada, de acordo com nota oficial do Juventus. A proposta conjunta poderia render quase R$ 50 milhões a mais do que a primeira, mas foi rejeitada por ter sido apresentada fora do período do edital, que ia até 30 de abril.

Vale ressaltar que ambas as empresas haviam apresentado propostas separadas no início do ano, mas optaram pela fusão por concordar que a união seria benéfica aos cofres do Juve, além de preservar as origens da agremiação.

No processo em questão, três empresas manifestaram formalmente interesse e confirmaram presença na Reunião Extraordinária realizada no último sábado, 14 de junho de 2025. Contudo, no início da sessão, as empresas Alma Viva e Total Player/Medina optaram por não apresentar oralmente suas propostas, limitando-se apenas a disponibilizá-las por meio de QR Codes exibidos no telão, para consulta dos interessados. Dessa forma, apenas uma proposta - da empresa Contea - foi efetivamente apresentada, conforme os critérios técnicos e administrativos previamente estabelecidos, sendo submetida à análise dos conselheiros e associados presentes.

Juventus, em nota oficial

Há, inclusive, uma mobilização de sócios do clube, que prometeram uma manifestação antes da reunião extraordinária, por considerarem a segunda proposta melhor. A presença de Jamelli e sócios do grupo Almaviva é esperada.

O Conselho Deliberativo informou que apenas uma proposta irá para votação dos conselheiros. O pleito ocorrerá na terça-feira entre os beneméritos. Se aprovado, o projeto será encaminhado para assembleia geral de sócios. A votação tem início marcado para às 18h30, na sede do clube.