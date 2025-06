Juiz italiano condena 16 torcedores de Milan e Inter em caso ligado à máfia

MILÃO (Reuters) - Um juiz italiano condenou nesta terça-feira 16 torcedores radicais do Inter e do Milan a penas que variam de dois a dez anos de prisão por crimes como assassinato, extorsão e associação criminosa, com ligações à máfia Ndrangheta.

Os vereditos ocorreram após um julgamento rápido realizado a portas fechadas em um tribunal de alta segurança anexo à prisão de San Vittore, em Milão. O caso resultou da prisão de 19 "ultras" em setembro do ano passado, após uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Milão e pelo Ministério Público Nacional Antimáfia. Os ultras são integrantes de torcidas organizadas, algumas delas conhecidas por episódios de violência.

Um segundo julgamento, que envolve outros três ultras do Milan, terá seu veredito em 19 de junho.

Os promotores argumentaram que os grupos de ultras agiam como "milícias privadas" com influência criminosa, muito além do estádio, e alegaram a ocorrência de infiltração tanto da máfia quanto de grupos extremistas de direita.

Cerca de 200 torcedores do Milan se manifestaram do lado de fora do tribunal em solidariedade aos seus companheiros de torcida, antes que os vereditos fossem dados.

A juíza Rossana Mongiardo condenou Andrea Beretta, ex-líder do grupo ultras da Inter de Milão, a dez anos de prisão. Ele havia confessado o assassinato, em setembro, de Antonio Bellocco, figura importante da 'Ndrangheta e companheiro de um grupo de ultras da Inter.

Após sua prisão, Beretta se tornou uma testemunha do estado e cooperou com os investigadores, contribuindo para uma sentença mais baixa do que aquela que seria aplicada em um caso de assassinato.

Luca Lucci, o líder histórico dos ultras do Milan, que também está sob investigação em um caso paralelo por tráfico internacional de drogas, foi condenado a dez anos de prisão mais quatro anos de liberdade condicional pelas acusações de associação criminosa e tentativa de homicídio.

No final do julgamento, os advogados de defesa rejeitaram as acusações da promotoria como "um castelo de cartas".

Em um julgamento acelerado, os casos são ouvidos por um juiz a portas fechadas, sem testemunhas. Os réus têm suas penas reduzidas em um terço se concordarem com o processo.

O juiz também ordenou uma provisão imediatamente executável de 50.000 euros (US$58.000) pagáveis à Inter e ao Milan, além de 20.000 euros adicionais à Série A da Itália. Quaisquer danos adicionais serão avaliados separadamente em processo civil.

Líderes dos ultras, juntamente com a máfia 'Ndrangheta, aplicaram golpes de ingressos e esquemas de proteção em barracas de bebidas e estacionamentos ao redor do estádio San Siro, que ambos os clubes compartilham, disseram os promotores.

De acordo com os investigadores, o caso descoberto em Milão não é o único na Itália onde chefões do crime e a extrema direita estão se aproveitando da força e das atividades lucrativas dos fãs de futebol.

Problemas semelhantes foram descobertos na Grécia, onde a polícia fez dezenas de prisões enquanto investigava as supostas ligações entre torcedores esportivos violentos e gangues criminosas.

