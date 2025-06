Prazer, Jorginho: meia se apresenta no Flamengo com assistência e 'falação'

Jorginho já se sente à vontade com a camisa do Flamengo. O meio-campista ítalo-brasileiro distribuiu seu cartão de visitas na vitória rubro-negra sobre o Espérance, por 2 a 0, na 1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes.

Prazer, Jorginho

O camisa 21 atuou ao lado de Erick Pulgar e atrás de Arrascaeta no setor central do time brasileiro. Gerson, pela direita, e Luiz Araújo, pela esquerda, completaram a parte de criação da equipe de Filipe Luís, que teve Pedro como centroavante.

Jorginho deu 99 passes e foi o terceiro do Flamengo no quesito. Substituído na metade do 2º tempo, ele só ficou atrás de Léo Pereira (118) e Erick Pulgar (108), que atuaram durante toda a partida.

Jorginho estreou com a camisa do Flamengo como titular no meio de campo Imagem: IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross

Uma das ações do meio-campista acabou em gol. Foi a partir do ex-Arsenal que Luiz Araújo recebeu, encontrou espaço e marcou o golaço que garantiu a vitória flamenguista sobre o Espérance.

Mas a atuação de Jorginho foi além da bola no pé e envolveu também o "jogo falado". Mesmo em sua estreia, ele ajudou o capitão Gerson — vaiado por alguns torcedores diante de sua iminente saída rumo ao Zenit — ao orientar o posicionamento de seus companheiros.

Me senti muito bem. É um grupo maravilhoso, com jogadores que querem caminhar na mesma direção e tendo a mesma ideia de trabalho. Isso facilita porque minhas características se encaixam bem. A questão de estar falando dentro de campo é uma característica minha. Quero o bem da equipe e faço de coração porque quero ajudar Jorginho

O desempenho foi exaltado pelos próprios companheiros e pelo próprio Filipe Luís. Léo Ortiz, por exemplo, ressaltou a adaptação rápida do jogador, enquanto Arrascaeta reforçou que o estilo do meio-campista "encaixa" com o do elenco. Já o técnico valorizou o preparo físico do seu comandado.

Dentro de um time como o nosso, fica fácil dele se adaptar. Ele sempre esteve à vontade com as nossas dinâmicas. Há algumas coisas que ele já fazia na Europa, e isso fica mais fácil porque ele é jogador top. Sabia que ele teria facilidade para adaptar Léo Ortiz

Tivemos poucos dias para treinar, mas um jogador com a qualidade dele fala por si só. A gente acompanha ele nas grandes ligas e vê a qualidade. Ele encaixa muito bem no nosso elenco. Jogar com atletas desta magnitude, fazendo as coisas acontecerem naturalmente, é muito bom Arrascaeta

Ele teve só duas semanas de férias e ficou treinando no período. Fisicamente, ele chegou no mesmo nível dos outros jogadores. Foi um jogo muito completo para um cara que não vinha jogando. Acabei tirando ele para não correr riscos. Ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo que temos Filipe Luís

A estreia do único reforço do Flamengo na janela do Mundial durou 74 minutos. Ele acabou substituído por Allan logo depois de dar o passe para gol de Luiz Araújo e, já sem grandes orientações, acompanhou do banco de reservas o confronto.