Jogo do Palmeiras tem maior público entre brasileiros na estreia do Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Palmeiras x Porto foi o jogo envolvendo times brasileiros com maior público na rodada de abertura do Mundial de Clubes. Segundo a Fifa, a partida teve 46.275 presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O empate por 0 a 0 do time de Abel Ferreira também foi o que teve o melhor percentual de ocupação do estádio, considerando os duelos envolvendo Botafogo, Flamengo e Fluminense: 50,09% do estádio preenchido.

"Todo mundo pôde ver a força do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes, o Palmeiras tem 16 milhões de torcedores. Hoje a maioria era nossa, estávamos jogando em casa, tivemos a força dos nossos torcedores do início ao fim. Infelizmente não pudemos presenteá-los com uma vitória", disse o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na coletiva depois do jogo.

Em números absolutos, o público do empate entre Fluminense e Borussia Dortmund, no mesmo estádio que aconteceu o jogo do Palmeiras, foi o segundo maior nos jogos dos Brasileiro 34.746 presentes, com 42,1% de ocupação do estádio.

O MetLife Stadium tem capacidade para 82.500, segundo o site da Fifa.

Tanto Palmeiras quanto Fluminense enfrentaram times europeus na estreia.

Mais vazios

O jogo do Flamengo, que venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, levou 25.797 pessoas ao Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Foi o duelo com o pior público entre os brasileiros e também com a pior ocupação: 37,39%.

Em Seattle, o Botafogo venceu o Seattle Sounders — time da casa — por 2 a 1, diante de 30.151 pessoas. O estádio estava 43,7% ocupado, considerando a capacidade apontada pela Fifa.