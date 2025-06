Jogo do grupo do Fluminense no Mundial é adiado por condições climáticas

Imagem: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

O jogo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, pelo grupo do Fluminense no Mundial de Clubes, teve início adiado por causa das condições climáticas, hoje, em Orlando.

O que aconteceu

A partida estava prestes a começar quando o alerta foi anunciado no estádio. Os dois times e a equipe de arbitragem estavam em campo e foram imediatamente para os vestiários.

Atraso por condições climáticas. A partida será iniciada o mais breve possível. Anúncio no Inter&Co Stadium

Jogo Ulsan x Mamelodi, que ocorre em Orlando, foi adiado diante de alerta climático Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Os torcedores foram instruídos a deixarem as arquibancadas e ficarem na parte interna do estádio.

As imagens mostraram uma tempestade se aproximando do Inter&Co Stadium. A prática de adiar as partidas é comum quando as condições climáticas não são boas nos Estados Unidos.

As rajadas de vento foram perceptíveis nas bandeiras hasteadas ao redor do estádio. A chuva, no entanto, não caiu imediatamente.

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns fazem parte do grupo do Fluminense. Mais cedo, a equipe carioca empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund e divide a liderança da chave.