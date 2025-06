Jogo do Fluminense hoje (17) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Fluminense fará sua estreia no Mundial de Clubes 2025 contra o Borussia Dortmund hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada da fase de grupos.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As equipes estão no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes 2025. A chave conta ainda com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

O Fluminense garantiu sua vaga no torneio após conquistar a Copa Libertadores de 2023. Agora sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor tenta manter o protagonismo no cenário internacional.

O Dortmund entra no Mundial como o terceiro melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. A equipe alemã foi finalista da Champions League 2023/2024, mas acabou derrotada pelo Real Madrid.

Fluminense x Borussia Dortmund -- Mundial de Clubes 2025