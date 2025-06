Na volta à grama, Fonseca tem match point, mas perde de virada em Halle

Em 2024, quando disputou seus primeiros torneios de nível ATP na grama, João Fonseca sofreu duas derrotas em dois jogos. Este ano, o carioca estreou no piso com um bom começo e teve até um match point, mas voltou a perder. De virada, o número 1 do Brasil e 57 do mundo foi superado pelo italiano Flavio Cobolli (#24 do ranking) por 5/7, 7/6(3) e 7/6(8) na primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

No ano passado, quando também recebeu um convite do evento, Fonseca foi superado na primeira rodada pelo qualifier britânico James Duckworth. O carioca também disputou o qualifying de Wimbledon, mas perdeu na fase inicial para o espanhol Alejandro Moro Cañas, então número 188 do mundo.

Cobolli, por sua vez, avança para enfrentar nas oitavas o vencedor do jogo entre o francês Ugo Humbert (#20) e o canadense Denis Shapovalov (#31).

Como aconteceu

Fonseca teve dois break points logo no terceiro game, mas não conseguiu convertê-los. Depois disso, o duelo seguiu equilibrado, com os sacadores prevalecendo. O brasileiro teve seu serviço ameaçado sacando em em 4/5 e 30/30, mas fez uma ótima subida à rede para evitar um set point e, pouco depois, igualou o placar em 5/5. Aproveitando o embalo, João atacou com ótimas direitas e conquistou mais dois break points no 11º game. Cobolli salvou o primeiro quando o brasileiro errou uma direita, mas falhou no segundo, mandando uma direita para fora. Fonseca, então, só precisou confirmar o serviço para fechar o set em 7/5.

Cobolli foi mais perigoso no segundo set, conquistando break points no segundo e no sexto games, mas Fonseca se salvou de ambos com ótimos saques. A história se repetiu no oitavo game, com outro grande serviço do brasileiro em um break point. Assim como no primeiro set, o brasileiro voltou à carga na reta final e conseguiu um break point no 11º game, mas desta vez Cobolli se salvou vencendo um belo rali. Fonseca continuou com problemas para manter o serviço, mas sempre sacava bem sob pressão. Foi assim que salvou um set point no 12º game e forçou um tie-break para decidir a parcial.

Fonseca escorrega e dá susto

O game de desempate começou melhor para Cobolli, que abriu 2/0 quando Fonseca mandou uma bola na rede. Mais tarde, quando o italiano encaixou um belo smash para fazer 5/3, o brasileiro escorregou e caiu de mau jeito, gemendo de dor. João levou a mão à região do quadril esquerdo, mas logo se levantou e fez sinal positivo. Cobolli, contudo, fechou o tie-break em 7/3 quando disparou uma direita indefensável.

Fonseca tentou uma resposta rápida e teve dois break points logo no segundo game do terceiro set, mas desta vez foi Cobolli quem se salvou com competência. O brasileiro seguiu melhor em quadra e teve mais duas chances no oitavo game. No primeiro break point, errou uma direita. No segundo, viu o europeu disparar um ace. Pouco depois, placar estava novamente igualado: 4/4. Pouco depois, outro tie-break foi necessário.

Drama e match points perdidos com o saque

Desta vez, contudo, Fonseca começou bem, com um ótimo saque e, mesmo depois de ceder um mini-break ao errar uma direita, recuperou-se com um linda devolução que forçou um erro do italiano. Sacando em 3/4, entretanto, o brasileiro foi à rede e levou uma espetacular passada de Cobolli, que fez uma cruzada ao alcançar uma curtinha. O lance deixou o europeu a dois pontos da vitória, mas outra boa devolução de Fonseca igualou o game de desempate em 5/5. Cobolli, então, errou uma direita fácil e deu um match point ao brasileiro. Fonseca tinha o saque, mas o italiano encaixou uma devolução excelente e se salvou. No ponto seguinte, foi João quem errou uma direita e cedeu um match ao oponente, mas o carioca se salvou indo à rede (7/7).

Cobolli confirmou seu serviço, abrindo 8/7 e conquistando outro match point, mas Fonseca escapou com um ótimo saque (8/8). No ponto seguinte, Fonseca escorregou subindo à rede, perdeu o ponto e cedeu outro match point ao italiano. Desta vez, com o saque, o italiano não desperdiçou a chance.