Javier Tebas, presidente da LaLiga, afirma que deseja acabar com o Mundial de Clubes

Javier Tebas, presidente da LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, não aprovou o novo modelo do Mundial de Clubes. Em uma palestra na Espanha, o dirigente afirmou que deseja acabar com a competição.

"Eliminando. Meu objetivo é que não existam mais Mundiais de Clubes, não há datas disponíveis. Não precisamos de mais uma competição. Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que precisamos fazer é manter o ecossistema e eliminá-lo. É preciso preservar a sustentabilidade do futebol. Eu não estou vendo isso. Ontem assisti um pouco do Chelsea e me pareceu um amistoso de verão, não vi intensidade nos 25 minutos que assisti da partida", disse Javier Tebas em palestra na universidade Esade Business School, em Madri.

Diferente do modelo anterior, o Mundial de Clubes está sendo disputado entre os meses de junho e julho, ao final da temporada europeia, e durante o final da primavera e o começo do verão nos Estados Unidos, país-sede.

A final do Mundial de Clubes está prevista para acontecer no dia 13 de julho, domingo, às 15 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Javier Tebas ainda falou sobre o pedido de Real Madrid e Atlético de Madrid, representantes espanhóis na competição, para poder estrear mais tarde na próxima edição do Campeonato Espanhol, que deve começar no final de semana dos dias 16 e 17 de agosto.

O presidente explicou que nenhum dos dois clubes especificou quantos jogos gostariam de descansar, e que tudo se trata apenas de conversas iniciais, à espera de saber como será o desempenho deles na competição.

"Existe um acordo coletivo que prevê três semanas de férias. Que eu saiba, os times da Premier League (Campeonato Inglês) ou da Bundesliga (Campeonato Alemão) vão começar normalmente, como sempre. Se o Real Madrid ou o Atlético de Madrid ganharem ou chegarem às semifinais, vão faturar 120 milhões de euros. Vamos ter que começar mais tarde porque estão cansados? Tudo bem. Mas é preciso pensar nos outros clubes também. Eles pediram, mas ainda não houve resposta", revelou Javier Tebas.

O Atlético de Madrid estreou no Mundial de Clubes com derrota por goleada diante do Paris Saint-Germain, no último domingo, por 4 a 0, no Rose Bowl, em Los Angeles. O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira, às 16 horas, diante do Al-Hilal-KSA, no Hard Rock Stadium, em Miami.