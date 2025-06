Ignorado como reserva, Imavov sobe o tom e desafia Caio Borralho: "Vou te quebrar"

O incômodo período inativo de Caio Borralho pode estar próximo do fim. Após reclamar com frequência da falta de desafios na categoria dos médios (84 kg), o brasileiro pode ser ajudado por uma recente mudança nos bastidores do UFC. A princípio escalado como reserva da luta pelo cinturão da categoria, Nassourdine Imavov aparentemente não tem mais essa vaga garantida, segundo o próprio. Sendo assim, disposto a se manter ativo, o russo naturalizado francês voltou sua atenção para o expoente da 'Fighting Nerds' com um desafio direto.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o número 1 do ranking até 84 kg revelou que os planos do Ultimate mudaram. Ao que tudo indica, Imavov não será mais necessário como 'plano B' de Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, que duelam pelo título no dia 16 de agosto. Desta forma, Nassourdine abriu as portas para medir forças contra Borralho, que o desafiou publicamente inúmeras vezes.

"Não (serei) mais o reserva. As condições mudaram. Você quis falar, filho. Estou aqui. Vou te quebrar, Caio Borralho", alfinetou o russo naturalizado francês, através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

UFC Paris?

Com Imavov fora dos planos, mesmo que como reserva, do UFC 319, o Ultimate poderia utilizá-lo como a grande estrela local do UFC Paris, já confirmado para o dia 6 de setembro, na 'Accor Arena'. Um eventual confronto diante de Caio surge como uma possibilidade, inclusive, de luta principal para o show sediado na França. Outro nome de apelo da região que pode pintar como protagonista no card é o de Ciryl Gane.

Último passo antes do título

Caso Nassourdine e Borralho, de fato, se enfrentem na próxima rodada, a tendência é que o duelo credencie o vencedor como o próximo desafiante ao cinturão - hoje em posse de Dricus Du Plessis. Afinal de contas, a possível disputa colocaria frente a frente dois prospectos em grande fase. Invicto no UFC, o brasileiro está embalado por sete vitórias seguidas na empresa. Já Imavov, líder do ranking, soma quatro triunfos consecutivos.

No backup anymore. Conditions changed. You wanted to talk son, I'm here, I'm gonna break you @BorralhoCaio ? ?

- Imavov Nassourdine (@imavov1) June 17, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok