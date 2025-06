Ameaça para Flu, artilheiro do Dortmund já deixou Haaland e Lewa para trás

O Borussia Dortmund chega para o confronto contra o Fluminense, hoje, no Mundial de Clubes, com Guirassy como a sua principal arma ofensiva. O guineense, inclusive, já superou uma marca que pertencia a Haaland e Lewandowski.

Acima dos badalados

Guirassy é o maior artilheiro do Borussia Dortmund em uma única temporada de Champions. O atacante marcou 13 gols na última edição da competição e superou a dupla, que estava empatada com 10.

Lewandowski fez 10 gols na Champions League 2012/13, e Haaland igualou o feito na temporada 2020/21, mas Guirassy superou os dois.

O jogador conseguiu o feito logo na sua primeira temporada com o Borussia. Ele foi contratado pelo clube no meio do ano passado e viveu ano iluminado — marcou 40 gols em 51 jogos oficiais disputados. O atleta foi o artilheiro da Champions ao lado de Raphinha e vice-artilheiro no Campeonato Alemão, com 21 gols, atrás apenas de Harry Kane.

O desempenho de Guirassy foi observado pelo técnico Renato Gaúcho. O treinador do Fluminense, no entanto, evitou focar os estudos somente no atacante.

É um jogador difícil de ser marcado, mas aquilo que falei, nesses dias todos eu procurei estudar muito o nosso adversário, não só individualmente, mas coletivamente. Treinamos bastante para neutralizar não só A, B ou C, mas toda a equipe deles. Renato Gaúcho

Guirassy tinha carreira discreta até 2024. O atacante surgiu na França e defendeu Laval, Auxerre, Lille, Amiens e Rennes por lá, com uma passagem pelo Colônia, da Alemanha, durante este período. Em 2023, ele chegou ao Stuttgart, se destacou com 30 gols em 30 jogos na temporada 2023/24 pelo clube alemão e foi contratado pelo Dortmund.