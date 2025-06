Gordão da XJ quer reatar namoro e estará em jogo de Neymar após perder 96kg

O influenciador Gordão da XJ é um dos convidados para o jogo solidário de Neymar e uma patrocinadora. A partida ocorre nesta noite e toda a renda será revertida para o Instituto do craque. Neymar não irá jogar a partida.

Fui convidado, vamos brincar. Acho que vou pegar no gol. Hugo me treinou, to bem treinado. Primeira vez em um campo profissional. Pequeno eu jogava futsal, com 12 anos. Mas sempre fui gordo, uma bolinha. Emagreci 96kg em um ano de trajetória. Sem bariátrica. É muita coisa e muita luta. Gordão da XJ