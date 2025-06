Fora do Mundial, Inter inicia modernização dos telões no Beira-Rio

Enquanto o calendário de competições brasileiras e sul-americanas está paralisado, o Internacional anunciou o início das obras de modernização nos telões do Beira-Rio. Em parceria com a Imply, a instalação dos novos painéis faz parte do projeto Beira-Rio 2.5, produzido com o intuito de melhorar a experiência da torcida do Inter.

O Colorado iniciou a troca dos telões do Beira-Rio, que agora contarão com tecnologia de altíssima definição, superando em três vezes o padrão exigido pela FIFA. A modernização faz parte do plano Beira-Rio 2.5, que prepara o estádio para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A... pic.twitter.com/B6nYx0bnQ1 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 17, 2025

A casa colorada será palco da Copa do Mundo Feminina em 2027 e se prepara para receber a torcida. A troca dos telões começou na segunda-feira e continuará durante as próximas semanas, com previsão de entrega das obras para o início de julho, quando o Campeonato Brasileiro retorna da pausa para o Mundial de Clubes.

O Internacional volta a campo no dia 12 de julho em duelo diante do Vitória, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Se vencer, o Colorado deixa a zona de rebaixamento, enquanto o Vitória briga para não entrar no Z-4, na 16ª posição.