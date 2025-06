Fluminense x Borussia Dortmund: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial

Fluminense e Borussia Dortmund entram em campo na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As equipes estão no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. A chave ainda conta com Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

O Fluminense se classificou para o Mundial de Clubes como o campeão da Copa Libertadores de 2023. A equipe perdeu alguns jogadores importantes do título, como Marcelo, André, Nino, e o técnico Fernando Diniz. Renato Gaúcho tem a missão de levar o Tricolor a uma bela campanha.

O Dortmund chega credenciado como o terceiro melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. O clube alemão foi finalista da Champions League da temporada 2023/24, mas perdeu para o Real Madrid, com show de Vini Jr.

Fluminense x Borussia Dortmund -- Mundial de Clubes 2025