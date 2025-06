Fluminense estreia no Mundial após montanha-russa no comando e encara Borussia renovado

O Fluminense que chega ao Mundial de Clubes já não é o mesmo time moldado por Fernando Diniz e campeão da Copa Libertadores de 2023, título que lhe garantiu a vaga no torneio da Fifa. O técnico deixou o clube em 2024, quando a equipe brigava para não cair no Brasileirão. Depois, Renato Gaúcho substituiu Mano Menezes após os três primeiros meses da atual temporada.

Ídolo do título carioca de 1995, Renato teve como missão remobilizar o grupo de jogadores. O Fluminense levou 31 jogadores para os Estados Unidos, deixando quatro vagas para reforços.

Soteldo, ex-Santos, foi o primeiro, comemorado por Renato Gaúcho. O venezuelano, porém, só vai poder entrar em campo caso o Fluminense avance à segunda fase, por causa de uma lesão muscular.

Antes de Soteldo, o presidente Mário Bittencourt chegou a sonhar com Neymar. A ideia era que o astro fosse emprestado aos cariocas para disputar o Mundial, caso renovasse com o Santos. Ainda antes de definir o futuro, o jogador recusou, argumentando que vai usar a parada para recondicionamento físico.

Mesmo assim, a delegação que chegou a Colúmbia, na Carolina do Norte, tem boas notícias. Três jogadores que eram dúvidas já se encontram em fase final de recuperação de lesões.

A situação mais tranquila é de Keno, que teve um problema muscular e ficou fora por quatro rodadas do Brasileirão, mas já tem condições plenas de jogo. O argentino Cano se recuperou de uma lesão grau 2 no ligamento colateral do joelho esquerdo e poderá voltar já contra o Borussia Dortmund, ainda que começando no banco de reservas.

Já o uruguaio Bernal, que sofreu com uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda, não deve estar apto para a estreia. Na segunda rodada, contudo, o meia deve ficar à disposição contra o Ulsan.

FLUMINENSE TEM DOIS CAMPEÕES MUNDIAIS E EXPECTATIVA POR ARIAS DESEQUILIBRAR

Renato Gaúcho consagrou sua carreira logo cedo com o título mundial com o Grêmio, em 1983. Hoje ele comanda o Fluminense, capitaneado por Thiago Silva, que também já foi campeão do mundo, pelo Chelsea, em 2021.

O torneio deste ano poderá colocar o zagueiro frente a frente com dois de seus ex-times: o próprio Chelsea e o Paris Saint-Germain. "A gente sabe que é muito difícil ser campeão, mas tem um objetivo: representar bem as cores do Fluminense. Esse é o nosso intuito. Independentemente se jogar contra Borussia, PSG ou Chelsea, a gente vai procurar sempre o nosso melhor", avaliou o zagueiro em entrevista à Fifa.

O discurso é o mesmo de Renato. "Meu time vai respeitar qualquer tipo de adversário, seja na estreia ou depois, e o meu time sempre vai jogar para ganhar. Essa é a maneira que eu trabalho meu grupo, não só aqui no Fluminense. Independentemente da competição ou do adversário, o meu time joga sempre para ganhar", disse o treinador na véspera do primeiro jogo.

O craque do time é Jhon Arias. O colombiano de 27 anos foi referência dos times de Diniz, Mano e continua com Renato. Arias chegou ao clube em 2021. O clube o buscou justamente após ele ter se destacado com a camisa do Santa Fé contra o Fluminense pela Libertadores.

Atualmente, Arias é o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense, com 223 partidas. Na frente dele, estão apenas Darío Conca (272 em duas passagens de 2008 a 2011 e 2014 a 2015) e Russo (251 entre 1933 e 1944).

O colombiano chegou a receber sondagens do futebol europeu durante o ano de 2024, mas permaneceu no Rio. Ele teve destaque também pela seleção, que foi vice-campeã da Copa América.

GRUPO F VIVEU 'DANÇA DAS CADEIRAS' DE TÉCNICOS

Engana-se quem pensa que a mudança de treinadores é "coisa do Brasil". Os quatro clubes do Grupo F mudaram de técnicos no último ano. O Borussia Dortmund trocou o comando em 22 de janeiro, anunciando a demissão de Nuri Sahin. O croata Niko Kovac foi contratado para seu lugar.

Pela Liga dos Campeões, o time alemão conseguiu sua classificação para as quartas de final ao eliminar o Lille, mas caiu para o Barcelona. A temporada passada havia sido marcada pelo vice-campeonato europeu, perdendo a final para o Real Madrid.

Na Bundesliga, o desempenho ficou abaixo. A equipe terminou apenas na quarta posição, atrás de Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e o campeão Bayern de Munique.

"O mais importante para todos nós agora é ter vontade de trabalhar duro para representar o Borussia Dortmund da melhor maneira possível", disse Novac, na sua apresentação, em que citou o Mundial de Clubes.

Os alemães chegam com reforçados por Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid e que também passou pelo clube. "Estou muito feliz por agora ser jogador do Borussia Dortmund e lutar por títulos com este grande clube. Quero fazer a minha parte para celebrar o sucesso com esta torcida incrível aqui. Estou muito feliz por vestir a camisa preta e amarela no Mundial."

Já o Mamelodi anunciou a contratação de Miguel Cardoso em 10 de dezembro de 2024, substituindo Manqoba Mngqithi. O português, na ocasião, se tornou o terceiro profissional a dirigir o clube sul-africano num intervalo de um semestre.

"Sabemos que na África somos um dos maiores times, mas também queremos entender em que nível podemos estar, quando comparados a diferentes times ao redor do mundo", projetou o treinador.

O técnico mais longevo do grupo é o do Ulsan HD. Kim Pan-gon deixou a seleção da Malásia em julho de 2024 para assumir o time sul-coreano. Ele entrou no lugar deixado por Hong Myungbo, que foi para a seleção da Coreia do Sul.

"Como um time representando a Coreia e a Ásia, estamos sob pressão para jogar bem contra clubes de outros continentes. Acredito que avançar para as oitavas de final é crucial, e nosso primeiro jogo contra o Mamelodi Sundowns será chave. Depois disso, será importante reduzir a diferença (técnica) e ganhar pontos contra Fluminense e Borussia Dortmund", comentou ao site da Fifa.

O Fluminense estreia na competição às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York. Na sequência, enfrenta o Ulsan, no dia 21, às 19h, no mesmo local. O clube encerra a primeira fase diante do Mamelodi, no dia 25 de junho, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X BORUSSIA DORTMUND

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

BORUSSIA DORTMUND - Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

ÁRBITRO - Ilgiz Tantashev (USB).

HORÁRIO - 13h (de Brasília).

LOCAL - MetLife Stadium, em New Jersey (EUA).