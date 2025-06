Fluminense empata com o Borussia Dortmund na estreia do Mundial

O Fluminense empatou sem gols Borussia Dortmund, nesta terça-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto na abertura do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Ulsan-COR, no sábado, às 19h (de Brasília), novamente no Metlife Stadium. No mesmo dia, o Borussia Dortmund encara o Mamelodi Sundowns-ÁFR, às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati.

O jogo

Primeiro tempo

O Fluminense começou melhor a partida e teve a primeira chance aos três minutos em chute de Arias. Em seguida, foi a vez de Renê errar o alvo após boa jogada.

O susto fez o Borussia Dortmund equilibrar a posse de bola. No entanto, o Fluminense seguiu com a postura ofensiva e assustou mais uma vez com Arias. Desta vez, o goleiro Kobel fez a defesa.

Os alemães só foram assustar aos 21 minutos. Após cruzamento rasteiro, Guirassy não chegou a tempo de completar. Os cariocas responderam pouco tempo depois, em chutes de Hércules e Martinelli. Só que ambas as bolas foram pela linha de fundo.

Na parte final do primeiro tempo, o Fluminense aumentou a intensidade e criou boas chances. Primeiro, Nonato chutou sem força. Depois, Arias finalizou para boa defesa de Kobel. No entanto, o confronto permaneceu sem alteração no placar até o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, os cariocas continuaram com a postura ofensiva. Só que a primeira boa chance aconteceu somente aos 12 minutos. Everaldo foi lançado, saiu da marcação do zagueiro e ficou em posição de finalizar, mas optou por tocar para Canobbio, que chutou em cima de Kobel.

O Fluminense seguiu melhor em campo e quase marcou em chute de Everaldo que parou e Kobel. Nonato chegou a pegar o rebote e viu o goleiro alemão fazer milagre, mas o lance foi invalidado por impedimento do volante.

O Borussia Dortmund tentou avançar, mas finalizou de longe, com Nmecha. Já o Fluminense passou a buscar os contra-ataques, sem sucesso.

Na parte final, o confronto seguiu aberto. O Borussia Dortmund criou sua melhor chance, em chute de Sule que parou em Fábio. Assim, o duelo terminou com a igualdade no placar em Nova Jérsei.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X BORUSSIA DORTMUND

Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos



Data: 17 de junho de 2025 (Terça-feira)



Horário: 13h (de Brasília)



Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)



Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão)



Cartões amarelos: Martinelli e Nonato (Fluminense); Bensebaini e Yan Couto (Borussia Dortmund)



Cartões vermelhos: nenhum

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Lima), Nonato (Paulo Baya) e Jhon Arias; Canobbio (Serna) e Everaldo (Cano)



Técnico: Renato Gaúcho

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson (Yan Couto), Anton, Sule e Svensson; Bensebaini, Gross (Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Brandt (Gittens); Guirassy e Adeyemi (Nmecha)



Técnico: Niko Kovac