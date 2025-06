Fluminense domina, mas fica no empate com Dortmund e mantém tabu brasileiro

O Fluminense tomou conta do jogo, mas não saiu do 0 a 0 com o Borussia Dortmund hoje, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes. O goleiro Kobel foi o grande responsável por manter o tabu de quase 13 anos dos brasileiros contra times europeus.

O time de Renato Gaúcho dominou a partida, mas viu o goleiro do Dortmund garantir o 0 a 0. O arqueiro foi o grande nome do duelo e segurou as principais investidas de um solto time carioca.

O resultado mantém a soberania dos times europeus contra brasileiros em Mundiais de Clubes. A última vitória de um clube verde-amarelo aconteceu na final de 2012, que sagrou o Corinthians campeão em cima do Chelsea.

Principal nome do ataque carioca, John Arias foi eleito o melhor da partida. O ponta deu trabalho para a zaga alemã, especialmente no primeiro tempo.

O Flu volta a campo no sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Ulsan HD no MetLife Stadium. Já o Dortmund encara o Mamelodi Sundowns no mesmo dia, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium.

Como foi o jogo

Fluminense se lançou ao ataque, sufocou o Dortmund e viu John Arias dar trabalho para Kobel. O Tricolor foi para cima desde o apito inicial, não deu brecha para os alemães, e teve o ligeiro Arias como grande válvula de escape. O Dortmund só conseguiu equilibrar a partida perto dos 30 minutos da primeira etapa, mas pouco testou Fábio e viu o goleiro Kobel ser o melhor em campo na primeira etapa.

Kobel levou a pior em trombada e assustou Dortmund no segundo tempo. O goleiro se chocou com Everaldo logo aos três minutos na etapa final e precisou de atendimento da equipe médica. Dois minutos depois, ele caiu no gramado para novo atendimento, mas permaneceu em campo.

Dortmund melhorou, mas foi o Flu quem empilhou chances e viu goleiro ser herói. Os alemães conseguiram ter mais posse de bola e propor jogo no segundo tempo, porém quem levou perigo — assim como na etapa inicial — foi o Tricolor das Laranjeiras. Os cariocas ficaram cara a cara com Kobel, mas viram o goleiro levar a melhor e manter a baliza zerada.

Lances importantes

Flu levou perigo: Aos três minutos de jogo, Arias tabelou com Everaldo, se mandou pela direita, invadiu a área, mas bateu por cima do gol.

Defendeu, Kobel: Aos 16 minutos do primeiro tempo, Arias escapou pela direita, invadiu a área e finalizou para boa defesa do goleiro do Dortmund.

Passou perto: Aos 34 minutos do primeiro tempo, Everaldo acionou Arias pela direita e ele leva para o meio até deixar em Nonato, que rolou atrás para Matinelli. O camisa 8 ajeita o corpo e finalizou rente à trave direita de Kobel.

De novo Kobel: Aos 36 minutos do primeiro tempo, Arias arriscou chute de fora da área, e Kobel se esticou todo para mandar pela linha de fundo.

Assim não!: Aos 12 minutos do segundo tempo, Arias lançou para Everaldo, que parte livre em velocidade. De frente para o gol, o camisa 9 preferiu o corte em cima de Anton e rolou para Canobbio, que finalizou fraco de esquerda e Kobel fez a defesa.

Salvou, Kobel: Aos 24 minutos do segundo tempo, após escanteio da direita, Everaldo finalizou no cantinho e Kobel se esticou para espalmar. Na sobra, Nonato finalizou à queima-roupa e Kobel defendeu novamente.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Data e horário: 17 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Shaun Evans (AUS)

Cartões amarelos: Bensebaini (B. Dortmund); Martinelli (Fluminense); Nonato (Fluminense); Yan Couto (Dortmund)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Lima), Nonato (Baya) e Hércules; Arias, Cannobio (Serna) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho

B. Dortmund: Kobel, Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson (Yan Couto), Gross (Jobe Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Svensson; Brandt (Bynoe-Gittens), Adeyemi (Nmecha) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac