Flu e Palmeiras jogaram mais que Fla? Colunistas divergem e debate esquenta

O debate sobre as atuações de Fluminense, Palmeiras e Flamengo na estreia do Mundial de Clubes esquentou no Cartão Vermelho, com Juca Kfouri e Rodrigo Mattos apresentando visões muito diferentes sobre a atuação rubro-negra

Enquanto Juca entendeu que o Fla fez apenas o 'suficiente', Rodrigo Mattos defendeu que o time teve um desempenho seguro.

Juca: Flamengo tinha que fazer cinco ou seis

É curioso isso: dois times brasileiros ganharam e dois empataram. Os que empataram, Palmeiras e Fluminense, sequer fizeram gols. Mas o desempenho dos dois me agradou mais do que os desempenhos de Flamengo e Botafogo. Para mim, disparadamente, o Fluminense fez o melhor jogo.

Achei que o Flamengo jogou o suficiente para ganhar de um time muito fraco. Eu esperava o Flamengo goleando. A Copa do Mundo de Clubes é para ganhar a simpatia dos caras que chamam o futebol de soccer. Então, o Flamengo tem que pegar o Espérance e meter cinco ou seis para que o estadunidense, que não liga para futebol, querer ver o próximo jogo.

Juca Kfouri

Mattos: Flamengo não é foca de circo!

Você achou que o Flamengo não jogou bem? O Flamengo tem que golear, ou não jogou bem. Se não meter quatro, é jogo ruim. [...] O Flamengo não é foca de circo para ficar, em campeonato importante, exibindo-se. Ele tem que fazer um futebol bem jogado - e foi o que ele fez: jogo de controle. Acho que arrematou pouco a gol, podia ter arrematado mais, mas foi um jogo de absoluto controle em que não sofreu.

Rodrigo Mattos

